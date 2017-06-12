إصابة 15 شخصاً بإصابات متفاوتة جراء حادثين منفصلين على طريق عمق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصيب 15 شخصاً بإصابات متفاوتة، جراء وقوع حادثين منفصلين على طريق عمق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغين عن حادثين نجم عنهما ١٥ إصابة، منهم ١١ من عائله واحدة.

وأضاف أن العمليات تلقت بلاغًا عن حادث على طريق عمق صباح اليوم الساعه ٨:٨ نتج عنه أربع إصابات إصابتان نقلهما الهلال الاحمر وإصابتيان مع فرق الصحة.

وأوضح الشهري أن الحادث الثاني وقع على طريق مدخل عمق الجنوبي الساعه ١٦:٣٣ نتج عنه ١١ شخصاً كلهم من عائلة واحدة وقد باشرت الفرق الإسعافية الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى البرك وتم نقل بعضها عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق.

من جانبه قدم مدير عام فرع الهيئه بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفين داعيًا الله للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعه النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم وسلامة من معهم.

وشدد الهلال الأحمر على الجميع بالمسارعة في الاتصال على رقم الطوارئ (997) في حالة الحوادث ليتسنى لرجال الهلال الأحمر إنقاذ المصابين مذكراً بقوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) .