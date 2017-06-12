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الاثنين, 17 رمضان 1438 هـ, الموافق 12 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي فرع هيئة التحقيق

نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي فرع هيئة التحقيق

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الإثنين)، في مكتبه، رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام عبدالله الحنيف، وكبار مسؤولي الفرع الهيئة.

وفي بداية اللقاء، استمع سموه إلى شرحٍ عن جهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، في التعامل مع القضايا، والتزامها بالأنظمة، ومساندة الأجهزة العدلية والأمنية في تنفيذ مهامهم، كذلك اطلع (يحفظه الله) على جهود دوائر فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، وما تقوم به من إشرافٍ على تنفيذ الأحكام الجزائية.

وثمّن الأمير أحمد بن فهد، دور الهيئة في معالجة القضايا على أساسٍ شرعي، منوهًا بما تلقاه هيئة التحقيق والادعاء العام من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة، ساهم -بفضل الله- في تطوير عمل الهيئة وتطوير مستوى تعزيز العدالة وحماية المجتمع، مؤكدًا (يحفظه الله) أن من واجبات الهيئة نصرة المظلوم والأخذ بيد الظالم ليرتدع عن ظلمه، وفق ما قررته الشريعة الغراء، والأنظمة السارية في المملكة.

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