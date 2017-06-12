أمير الشرقية يستقبل أهالي العوامية ويدعو الجميع للتعاون الجاد مع أجهزة الدولة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح أمس (الأحد)، في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أهالي وأعيان بلدة العوامية من محافظة القطيف.

وقال سموه في بداية الاستقبال، إن أهالي العوامية صغيرهم قبل كبيرهم، معروفين بولائهم وانتمائهم، مشيرًا إلى أن الإرهابيين الذين اعتدوا على الأرواح والممتلكات لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يحكم من خلالها على أهالي القطيف الذين عرف عنهم الولاء الالتفاف حول ولاة أمرهم والذود عن وطنهم، ويتحتم على الجميع التعاون الجاد مع أجهزة الدولة المعنية بالإبلاغ والتعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على من يستغلون المنازل المهجورة في العوامية لتنفيذ الأجندة والمخططات التي تستهدف الوطن ومقدراته.

وأضاف سموه (يحفظه الله) بأن ولاة الأمر منذ نشأة هذه البلاد يصفحون عن المخطئ، ويقبلون الاعتذار من إخوانهم وأبنائهم المواطنين إذا لمسوا منهم الندم والشعور بالخطأ، وأن الدولة ذكرت مرارًا أنه من عاد ورجع سينظر في ذلك إيجابيًا وسيحسب له رجوعه، كما صدر أكثر من مرة من مقام وزارة الداخلية، وعلى الجميع أن يدرك أن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط التنموية المرسومة لكافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، ولن تقف أمامها أي عثرة -بمشيئة الله- سواءً في حماية المواطنين أو إنشاء المشروعات التنموية.

من جهته، أوضح إمام مسجد الإمام الحسن في بلدة العوامية السيد طاهر جعفر الشميمي، أنهم يقفون مع القيادة الرشيدة صفًا واحدًا ضد كل من يريد تعكير صفو الأمن، ويسعى لنشر الفرقة، ويعمل على تنفيذ أجندةٍ خارجية، معربين عن استنكارهم لكافة الجرائم البشعة التي ترتكبها الفئة الباغية ضد المواطنين ورجال الأمن على حدٍ سواء، مؤكدًا أنهم يقدرون حلم القيادة الرشيدة وصبرها على هؤلاء المارقين، داعين من غُرر بهم إلى تسليم أنفسهم والكف عن إراقة الدماء واستباحة الممتلكات، فالعوامية جزء من هذا البلد، وأي اعتداء على شبر منها هو اعتداءٌ على كل أراضي هذا الوطن.

وقال رجل الدين الشيخ علي العلقم: هذه الزيارة جاءت لتجديد الولاء لقيادة هذه البلاد -أعزها الله- ولتجديد وقفتنا معها وتأييدنا لمشاريعها التنموية، والقضاء على الإرهابيين والمسلحين، وهذه مسؤولية دينية ووطنية، فلا أحد يساومنا على ولاءنا لوطننا، بدءًا من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه-، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله-، فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمر لما فيه الخير والصلاح.

وأكد رجل الدين الشيخ الدكتور عبدالعظيم نصر المشيخص: “موقفنا هو موقف أهالي العوامية كلهم، وهؤلاء الذين يحاولون التأثير في النسيج الاجتماعي، واللحمة الوطنية، لا يمثلون أهالي القطيف ولا صلة لهم بهم، فنحن نؤكد اليوم ولاءنا وانتمائنا وطاعتنا لولاة أمرنا، ولخدمة الوطن”، وأضاف المشيخص بأن “باب ولاة الأمر مفتوح، وما لمسناه من سموه اليوم من حرصٍ واهتمام على الاستماع لكل متحدث، يؤكد ذلك”.

أما إمام مسجد العباس ببلدة العوامية رجل الدين الشيخ علي حسن آل زايد، فنوّه: “ما عهدناه من ولاة أمورنا هو الصبر والحلم على المخطئ، وما لمسناه من صاحب النظرة الثاقبة، والالمام الواسع، والانصات للمتحدث، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز من سعة صدر وأناة، يجعلنا نجدد الدعوة لأبنائنا الذين ضلوا الطريق ليعودوا إلى رشدهم ويعودوا لكنف الدولة ويكونوا صفًا واحدًا مع أهلهم ضد الإرهاب وأهله”.

كما أكد إمام مسجد الناصرة بالعوامية رجل الدين الشيخ عبدالغفار أحمد الزاهر، “أن أهالي العوامية يؤيدون ما تنفذه الدولة من مشروعات في المحافظة، وأنهم ينشدون تطوير المحافظة وتنميتها، مؤكدين أن كل من حمل السلاح وآذى الآمنين وروعهم، واستهدف رجال الأمن، هم من تخيفهم التنمية، ويخشون من تطوير المحافظة؛ لأن في ذلك تكذيبًا لدعاويهم الباطلة”، منوّهًا بالصبر والحلم والأناة التي انتهجتها الدولة في تعاملها مع المارقين ومن يدعمونهم.

وذكر رئيس جمعية العوامية الخيرية سابقًا عبدالله علي النمر: “إننا نحن أهالي العوامية نؤكد حبنا الطاهر وانتمائنا لبلادنا –حفظها الله- ولولاة أمرنا –أيدهم الله- وهذا ما توارثناه من آبائنا وأجدادنا في محافظة القطيف، ومن خرجوا عن وحدة الكلمة، ويسعون لشق الصف، هم قلة لا يمثلون القطيف وأهلها، ونؤيد الدولة في مسعاها لاجتثاث كل من يسعى لمخالفة النظام ونشر الفوضى ونحن معهم نساندهم وندعمهم، وندعو أبنائنا بأن يعودوا إلى جادة الصواب، ويبتعدوا عن طرق الهلاك والإهلاك”.

إلى هنا، عبّر الأديب والكاتب سعود عبدالكريم الفرج من أبناء العوامية، عن سعادته بهذا اللقاء قائلًا: سعدنا بلقائنا بسمو أمير المنطقة الشرقية، فحديثه المطمئن، واستماعه لنا، ونحن -بإذن الله- مع دولتنا وسنقدم كل ما نستطيع من دعم للجهات الأمنية للقضاء على هذه الشرذمة الباغية الذين سفكوا الدماء، وأخافوا الآمنين، وروعوهم، فنحن جزءٌ من هذا الوطن، ونحن مستعدين للتضحية من أجله ومن أجل رفعته وتقدمه”.

ومن جانبه، قدمّ رئيس نادي السلام الرياضي بالعوامية فاضل علي النمر، هديةً تذكاريةً لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ تعبيرًا عن شكره وشكر أهالي العوامية على سموه على دعم سموه للنادي الذي توج بإنهاء الجهات المختصة إجراءات الموافقة على تنفيذ منشأة النادي الجديدة ببلدة العوامية.