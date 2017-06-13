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الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هـ, الموافق 13 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تعليم الأحساء يفوز بمسابقة “السائق المثالي” ويتسلم الجائزة من أمير الشرقية

تعليم الأحساء يفوز بمسابقة “السائق المثالي” ويتسلم الجائزة من أمير الشرقية

الأحساء – خالد الذكر الله

برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس  أمناء مجلس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، كرم مساء أمس الإثنين، في قصر الإمارة بالمنطقة الشرقية، الفائزون في مسابقة “السائق المثالي”، حيث حصل تعليم الأحساء على المركز الأول فئة المؤسسات الحكومية من خلال فوز الموظف بالجائزة.

 وقد تسلم المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، درع الجائزة وشهادة الشكر والتقدير من صاحب السمو أمير الشرقية، وكذلك تسلم الفائز الجائزة، وذلك بحضور المساعد للمدير العام للخدمات المساندة عماد الجعفري، وعدد من منسوبي الإدارة للتعليم بالأحساء.

وتهدف هذه المسابقة إلى رفع مستوى الوعي في السلامة المرورية، والالتزام بالضوابط والتعليمات وأنظمة المرور وقواعد السير في الطرق السريعة وداخل المدن، والحفاظ على سلامة الراكب ومستخدمي الطريق، وذلك بالتعاون مع أرامكو السعودية.

ومن جهته، قدّم “بالغنيم” شكر وتقدير منسوبي تعليم الاحساء إلى صاحب السمو أمير منطقة الشرقية على دعمه لهذه المسابقات، وكذلك هنأ الفائز بالمسابقة لحصوله على المركز الأول، وكذلك هنأ جميع من ساند وتعاون على هذه المشاركة.

جدير بالذكر، أن عدد الفائزين الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية للجائزة هو 31 فائزًا.

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