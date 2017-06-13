“السلمان” يتحدث عن روايته “لقاء البحر” ويفسّر عنوانها بأدبي الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استضاف نادي الأحساء الأدبي، مساء أمس الإثنين، في أمسيته الرمضانية “قراءة في رواية لقاء البحر”، الدكتور محمود السلمان، للحديث عن الرواية التي نُشرت عام 2009 وتدور أحداثها بين حيفا بفلسطين وعمان بالأردن.

وبدأ الكاتب كلامه عن عنوان روايته، موضحًا أن اللقاء كان مع البحر نفسه ويعني به البحر الأبيض المتوسط، الذي من خلاله دخل العدو إلى فلسطين المحتلة، فغادر والداه حيفا ليستقرا في الأردن، وولد الكاتب هناك ليكتب على صفحات البحر الأبيض المتوسط وهو لم يره أو يلتقِ به قط.

وركز الكاتب على عقدة الحرمان من المكان، والحرمان وحده هو من يولد الحب والاشتياق المستمر، ومن ثم انتقل الكاتب ليشرح مشاعر الإحساس بالأمومة تجاه امرأة ربت شابًا لم تلده لتكون أمًا حقيقية له.

ومن جانبه، عاد مقدّم الأمسية الدكتور نضال الشامي، معقبًا بأن الرواية تعود أحداثها لعام 1948، وموت الكثير من الضحايا بسبب الحروب، حيث ذهب بطل الرواية أحمد المثقف ليبحث عن أخيه يوسف المفقود وهو في مهده.

ولفت “الشامي” إلى أن حقيقة الرواية لا تكمن بين لقاء أخوين؛ لأن للقاء طعم آخر بعد الفراق، ملقيًا الضوء على ثيمة الزمن، وذكر أن “السلمان” يوثق حدثًا جماعيًا في روايته يمس الأمة في قضية عالمية.

إلى ذلك، بدأت المداخلات برئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري، الذي اعتبر رواية “لقاء البحر” عملًا روائيًا رائعًا كان يجب طرحه وتسليط الضوء عليه في توقيت زمني يستقطب حشدًا من المثقفين والكتاب، كما اعتبر البحر رمزًا كبيرا للكثير من الأبعاد الإنسانية والوجدانية.

وتوالت المداخلات من الدكتور نائب رئيس النادي خالد الجريان، والدكتور عز الدين السافي، والكاتب صالح الحربي، والصحفي عبدالله القطان، ومشرفة القسم النسائي تهاني الصبيح؛ لتختتم الجلسة بتكريم المشاركيْن بدرعين تذكاريين.