تعاوني الأحساء يستهدف الجاليات بدورات عدة ويفطر 45ألف صائم

الأحساء – خالد الذكر الله

‎أكد مدير عام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء المهندس عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان، أن المكتب نفذ العديد من البرامج الدعوية والأنشطة المختلفة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ومن تلك البرامج إقامة الدروس والدورات للجاليات بلغات مختلفة، كما قدّم لهم وجبات إفطار الصائم الدعوي.

وأوضح “الجغيمان” أن عدد الوجبات المقدمة خلال تلك الفترة بلغ 45 ألف وجبة، لافتًا إلى أن عدد الوجبات التي من المفترض أن تقدم خلال هذا الشهر 90 ألف وجبة بواقع 3000 وجبة يوميًا موزعة على 15 موقعًا ومسجدًا أو في مقر المكتب، ساهم ذلك في دخول العديد من جنسيات مختلفة في الدخول في الإسلام، حيث بلغ عدد المسلمين الجدد خلال تلك الفترة إلى أكثر من 30 مسلمًا جديدًا.

وأضاف بأن المكتب قدّم للمسلمين الجدد العديد من البرامج المفيدة والمتنوعة كأداء مناسك العمرة وذلك لتعريفهم بقبلة المسلمين، إضافة إلى إعداد الدورات لهم بحوافز مالية وجوائز تضمن استمرارهم في إنجاز الدورات المقرر إتمامها خلال شهر رمضان، إلى جانب توزيع أكثر من 4000 نشرة دعوية في عدد من المساجد والدوائر الحكومية.

وأشار إلى أنه من جهة أخرى، دأب المكتب لعقد شراكات اجتماعية حكومية وتطوعية، كأمانة الأحساء ومكتب المتابعة الاجتماعية بالأحساء تسعى فيها إدارة المكتب لتبادل المنافع التقنية والخدمية بينها وبين الجهات الأخرى، فيما استضاف المكتب على أثرها أمين الأحساء حيث أثنى على الجهود المبذولة والبرامج المقامة بحرفية عالية.

وذكر أنه في سياق إعداد البرامج، أطلق المكتب حملتين لدعم البرامج، الحملة الأولى بعنوان “حياة جديدة”، وهي تعنى بالمسلم الجديد وتحصينه بتعلم أصول الإسلام وتأسيس عقيدته، أما الحملة الثانية فكانت للوقف الدعوي، والذي يهدف المكتب لإنشائه لدعم أنشطته بشكل ثابت ومستمر.

واختتم المهندس “الجغيمان”، كلمته، بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تلك البرامج والفعاليات من عاملين ودعاة وداعمين على حد سواء، مشددًا على أهمية الوقف وما يترتب عليه من أجر عظيم يمتد بعد الممات وبركة في الدنيا والآخرة.