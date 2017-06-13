مصادر: جهات حكومية تنسق مع #المالية للعمل على تخفيض إيجار العقارات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن جهات حكومية بدأت في التنسيق مع وزارة المالية للتفاوض مع مؤجرين لتخفيض الإيجارات، إضافة إلى استئجار عقارات بسعر السوق.

وقالت المصادر بحسب صحيفة “اليوم”: ‘‘إن الجهات الحكومة ستعمل بالتنسيق مع وزارة المالية، على خفض الإيجارات وعدم المبالغة فيها، بحيث تكون قيمة الإيجار في حدود سعر السوق وغير مُبالغ بها”.

وأوضحت، أنه يجوز للجهة الحكومية استئجار ما تحتاج إليه من عقار، في حالة توفير الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة، وعدم وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستئجار، وأن يُخصص العقار للغرض المستأجر من أجله.

وأشارت المصادر، إلى ضرورة أن يراعى عند استئجار العقار ألا تقل مدة عقد الاستئجار عن (سنة) واحدة ولا تزيد على (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد أو التمديد، وأن يُنص في العقد على تجديده تلقائياً ما لم يُبلِغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد.