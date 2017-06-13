تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هـ, الموافق 13 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وفاة أب وطفله واختفاء فتاة إثر احتراق شقة سكنية بجدة

وفاة أب وطفله واختفاء فتاة إثر احتراق شقة سكنية بجدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرقه باشرت أمس الإثنين حريقاً اندلع في شقة سكنية بحي النزهة بجدة، وتمكنت الفرق من إجلاء 4 من أفراد الأسرة، بينما توفي الأب وطفل.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإطفاء باشرت عند وصولها البحث عن ناجين داخل الشقة، وبعد إنقاذهم، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأضاف المتحدث، أن الفرق عثرت على الشابين والمرأة داخل مجلس الشقة المحترقة وهم في حالة اختناق بجانب إصابة المرأة بحروق، فجرى إخلاؤهم ونقلهم إلى المستشفى، ثم عثرت الفرق على طفل في السادسة من العمر ورجل في العقد الرابع، وكان الرجل عند وصول الفرق قد فارق الحياة، بينما توفي الطفل لاحقاً بعد وصوله المستشفى.

وتابع المتحدث، أنه بعد إخلاء الأحياء والمتوفين، اُكتشف اختفاء فتاة في العقد الثاني من العمر، وبتمشيط الشقة المحترقة بحضور مندوب من شرطة المنطقة لم تتمكن الفرق من العثور على الفتاة المفقودة.

بدورها تعكف شرطة منطقة مكة المكرمة على حل لغز اختفاء الفتاة، التي أفادت معلومات أدلى بها خالها أنها كانت برفقة أسرتها داخل المنزل عند اندلاع الحريق، ولم يعثر لها على أثر عقب إطفاء الحريق وإخلاء أفراد الأسرة.

3 4 5 1

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الخدمة المدنية: إجازة عيد الفطر تبدأ ٢٥ رمضان وتنتهي 8 شوال

الخدمة المدنية: إجازة عيد الفطر تبدأ ٢٥ رمضان ...

بدون امتحان قياس.. بدء القبول بالجامعة الإلكترونية في 18 شوال

بدون امتحان قياس.. بدء القبول بالجامعة الإلكترونية في ...

أمين عام “جائزة الملك فيصل”: لن تسحب الجائزة من فائز بسبب مواقفه السياسية أو المذهبية

أمين عام “جائزة الملك فيصل”: لن تسحب الجائزة ...

مصادر: جهات حكومية تنسق مع #المالية للعمل على تخفيض إيجار العقارات

مصادر: جهات حكومية تنسق مع #المالية للعمل على ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*