بدون امتحان قياس.. بدء القبول بالجامعة الإلكترونية في 18 شوال

الأحساء – واس

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438/1439هــ، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 شوال حتى يوم الأثنين 23 شوال، وذلك لخرّيجي الثانوية العامة أو مايعادلها عبر بوابة القبول الإلكترونية (https://www.seu.edu.sa).

أوضح ذلك وكيل الجامعة الإلكترونية للشؤون التعليمية د. عبدالله النجار الذي أكد أن الجامعة الإلكترونية لا تنظر عند التقديم إلى سنة التخرّج أو عمر المتقدم أو المتقدمة، كما لا تشترط إحضار نتيجة اختبار “قياس” الخاصة بالقدرات والتحصيلي، على أن القبول سيتم بحسب المفاضلة تنافسياً بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي، عدا تخصّصات كلية العلوم الصحية حيث ستكون متاحة ققط لخريجي وخريجات الثانوية العامة من القسم العلمي فقط.

وأضاف أن الجامعة الإلكترونية هي جامعة حكومية مثل بقية الجامعات في المملكة، وتمنح درجة البكالوريوس – منتظم – للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في المملكة، كما تمنح درجة الماجستير في عدد من التخصصات النوعية التي تعود بالنفع على احتياجات المملكة وتطلعات رؤيتها 2030.

وأفاد أن القبول هذا العام سيكون موزعًا على فروع الجامعة الإلكترونية في: الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، أبها، جازان، الأحساء، القصيم، وتبوك، بحيث ستكون الدراسة متاحة في (كلية العلوم الإدارية والمالية)، تخصصات : التجارة الإلكترونية، المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية، و(كلية الحوسبة المعلوماتية) تخصص تقنية المعلومات، و(كلية العلوم الصحية) تخصص : المعلوماتية الصحية، والصحة العامة، و(كلية العلوم والدراسات النظرية) تخصص: اللغة الإنجليزية.

وبين عبدالله النجار أن جميع التخصّصات الدراسية متاحة للدراسة في فروع الجامعة الإلكترونية بمدن: الرياض، وجدة، والدمام، للطلاب والطالبات باستثناء تخصص المالية سيكون مخصصًا للطلاب فقط في مدينة الرياض، وفي المدينة المنورة سيتم تدريس تخصصي : إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات للطلاب والطالبات، وفي أبها تخصّصات تقنية المعلومات للطلاب والطالبات، والمعلومات الصحية، واللغة الإنجليزية للطلاب فقط، بينما في القصيم وتبوك سيتم تدريس تخصص تقنية المعلومات للطلاب والطالبات، وفي جيزان والأحساء تخصّص إدارة المعلومات للطلاب والطالبات.