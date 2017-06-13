أمانة الأحساء: منع تسويق “الرطب” في الصناديق الخشبية والشراء بالعبوة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شدّدت أمانة الأحساء على منع بيع محصول “الرطب” في الصناديق الخشبية، مُهيبةً بالمواطنين والمقيمين ابتياع المحصول المُعبأ في العبوات الكرتونية بوزن (1 أو 2 كيلوجرام)، على أن يكون الشراء بالعبوة وليس الأكياس البلاستيكية.

ومن جانبه، أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، إلى أن الأمانة منعت تسويق “محصول الرطب” في الصناديق الخشبية لمالها من أضرار بيئية وصحية على المستهلك والمظهر العام، إضافة إلى تخزينها غير السليم وتعرّضها لاكتساب الجراثيم والميكروبات.

وقال إن حصر تسويق محصول الرطب عبر العبوات الكرتونية المخصصة لذلك والتي تم تصميمها بما يتوافق مع العرض والطلب، يأتي ذلك انطلاقًا من أهداف توعية المزارعين والباعة بضرورة المحافظة على وزن وحجم ثابت لهذا المحصول الهام محليًا عن طريق عبوة ذات تصميم جيد تحفظ المحصول ويمكن تخزينها، إضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين ومكافحة الغش التجاري بالأوزان والأسعار وجودة المحصول.

من ناحيته، لفت وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، إلى أن الأمانة بالشراكة مع غرفة الأحساء تواصل دعمها لهذا التوجه من خلال السعر الرمزي للعبوة الكرتونية المخصصة لذلك لتكون بسعر (25 هللة) من أصل 55 هللة، مشيرًا إلى تخصيص مواقع محددة تم الاتفاق عليها مع الشركات المنتجة والمصنعة بحيث تمثل نقاط بيع تلك العبوات، وتتضمن (سوق الخضار المركزي، تقاطع طريق المزاوي، الجمعية التعاونية الرزارعية، مصنع الخليج للكرتون في صناعية العيون).

ونبّه المهندس محمد المغلوث، بأنه تم تكليف فرق ميدانية بالتنسيق مع البلديات الفرعية لمتابعة بائعي “محصول الرطب”؛ لتأكيد التزامهم بذلك، ومنع البيع عن طريق الصناديق الخشبية.