“التنمية الأسرية” تتبادل الخبرات بين مجالس أكثر من 40أسرة أحسائية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بعد نجاح النسخة الأولى العام المنصرم، عقدت جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، يوم الأحد الماضي، برنامج “تبادل الخبرات بين مجالس الأسر بالأحساء” باستضافة كريمة من مجلس الجعفري الطيار، تحت شعار “أبناؤنا وفق رؤية المملكة 2030”.

ومن جهته، ذكر مدير الجمعية د خالد بن سعود الحليبي، أن البرنامج يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين مجالس الأسر، لحماية مكون الأسرة الذي يبنى عليه المجتمع كله من المؤثرات المضللة، وحفظ قدراتها وتوجيه ملكات أفرادها نحو البناء المتوازن، وتعزيز دورهما في تنمية المجتمع، وغرس مفاهيم المسؤولية الشخصية في حراسة الأمن والفضيلة وحب الدين والوطن وطاعة ولاة الأمور في المنشط والمكره.

وقد بدأ البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم لعبدالملك بن عبدالله الراجح، ومن ثم أدار نواف بن علاي الجري، دفة اللقاء، فيما قدّم المهندس طارق بن عبدالرحمن الجعفري، كلمة ترحيبية باسم المجلس المستضيف، أشار فيها إلى التحديات التي تواجه الأسر اليوم وهي تربي فلذات أكبادها، وأهمية الاستفادة من الكوادر الوطنية المختصة في تنمية مهارات التعامل مع الأولاد من الجنسين، واهتمام الدولة -أيدها الله- بتطوير الأسرة السعودية من خلال المؤسسات التي أنشأتها.

إلى هنا، ألقى الدكتور خالد بن سعود الحليبي، كلمة الجمعية، حيث شكر أسرة الجعفري الطيار على استضافتهم الكريمة للقاء، وأكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على زيادة الوعي الأُسري الذي يعد بوابة الأمن الوطني، داعيًا الأسر الأحسائية إلى الاستفادة من الإمكانات البشرية “الرائعة” التي تمتاز بها جمعية التنمية الأُسرية، والتي لم تؤهل إلا لخدمة المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة.

وفي الأثناء، عُرضت تجارب ثلاث أسر وبرامجهم المقدمة لأفراد أسرهم خلال العام كله، حيث بدأت بتجربة مجلس أسرة العثمان وقدمها عبدالله بن يوسف العثمان، ثم تجربة مجلس أسرة السنين وقدّمها إبراهيم بن صالح السنين، والثالثة تجربة مجلس أسرة الجعفري الطيار وقدمها عماد بن أحمد الجعفري، كذلك قدمت عدد من الأسر مجموعة من البرامج والفعاليات التي تنفذها في مجالسها.

وخلال اللقاء، الذي حضره أكثر من 100 مشارك استفادوا من البرامج المقدمة والأفكار المطروحة، قدّمت ورشة بعنوان أبناؤنا وفق رؤية المملكة 2030 أدارها المستشار والمصلح والمدرب خالد بن محمد التركي.

وأخيرًا، قدّم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، مجموعة من المقترحات والتي منها كيفية الاستفادة من أنشطة وبرامج الجمعية، وأفكار تطورية لمثل هذه المقترحات، وفي نهاية المطاف كرّم الدكتور خالد بن سعود الحليبي مجلس أسرة الجعفري الطيار؛ تقديرًا لكرم الحفاوة والضيافة والجهود المبذولة في إنجاح هذا اللقاء، سائلين الله أن ينفع بهذا اللقاء وأن يتكرر في كل عام بثوب وحلة جديدة.