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الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هـ, الموافق 13 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تقنية الأحساء تشارك في حملة “تركد.. لاحق على الفطور” بـ 6400وجبة

تقنية الأحساء تشارك في حملة “تركد.. لاحق على الفطور” بـ 6400وجبة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شاركت الكلية التقنية بالأحساء متمثلة في عشيرة الجوالة، في حملة “تركد.. لاحق على الفطور”، ووصلت عدد الوجبات التي تم توزيعها إلى 6400 وجبة على الصائمين المتجولين لمدة أسبوعين.

وفي هذا الصدد، أشار منسق مشاركة الكلية في الحملة مدير العلاقات العامة والإعلام وليد بن محمد الشويهين، إلى أن برنامج تفطير الصائمين المتجولين “تركد.. لاحق على الفطور”، فكرة رائدة تنظمها جمعية البر بالأحساء، وتهدف إلى توعية الصائمين المتجولين بأهمية التأني وعدم السرعة من أجل سلامتهم من مخاطر السرعة، وتشارك الكلية ضمن 10 فرق تطوعية في الأحساء لإنجاح هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث تكاتف الفرق التطوعية بالأحساء من أجل تحقيق هدف الشعار “تركد.. لاحق على الفطور”.

وأضاف “الشويهين” بأن مشاركة عشيرة الجوالة بقيادة الجوال عبدالإله الزعبي وفريق الجوالة احمد بوحسن، زايد السبيعي، إبراهيم الدوسري، عبدالله الدوسري، محمد الشافعي، محمد المنديل، محمد الشمري، مهند السعيد، جاسم الهزوم، فواز المرشد، كان قد تم تكليفهم في الأسبوع الأول من رمضان بتسلّم نقطة توزيع خارجية عند نقطة تفتيش طريق الرياض وتوزيع 800 وجبة يوميًا، أما الأسبوع الثاني فتم تسلّم نقطة توزيع داخلية عند إشارة مدخل الأحساء للقادمين من جهة الرياض وتوزيع 400 وجبة يوميًا لتصل عدد ساعات العمل إلى 198 ساعة تطوعية.

ومن جانبهم، قدم الجوالة شكرهم لعميد الكلية عادل بن عبدالله المحبوب، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين غازي بن صالح العيد؛ على الدعم الكبير الذي تحظى به عشيرة الجوالة، كذلك شكروا رئيس مركز النشاط شكري بن عبدالله الحمام، ومشرف النشاط الكشفي محمد بن صالح المحيفيظ؛ على منحهم الفرصة للمشاركة في هذا المشروع لتحقيق دور الكلية في خدمة المجتمع.

 

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