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الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هـ, الموافق 13 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس (الثلاثاء)، في مكتبه، مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم بن إبراهيم النعيم، ومنسوبي الميناء.

وفي بداية اللقاء، اطلع سموه إلى إيجازٍ عن المشروعات التطويرية الجارية حاليًا في الميناء، وعلى تقرير عن أعمال إدارة الميناء خلال العام الماضي.

وقد أشاد سموه (يحفظه الله) بالتطور الملحوظ الذي يشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، منوهاً (يحفظه الله) بضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمليات في الميناء ليتواكب مع خطط المملكة لتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، متمنيًا للعاملين في الميناء التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وفي نهاية اللقاء، تسلّم الأمير أحمد بن فهد، هديةً تذكارية من مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز.

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