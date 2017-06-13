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الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هـ, الموافق 13 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التحقيق والادعاء”: دخول الأبناء لنظام “أبشر” دون علم آبائهم “جريمة تزوير”

“التحقيق والادعاء”: دخول الأبناء لنظام “أبشر” دون علم آبائهم “جريمة تزوير”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتبرت “هيئة التحقيق والادعاء العام” أن دخول الأبناء إلى نظام أبشر دون علم آبائهم (أصحاب الحساب)، بغرض إصدار تصاريح السفر أنه من قضايا انتحال شخصية الغير ومجرمة في النظام الجزائي “التزوير”.

وعممت الهيئة على فروعها في المملكة اعتبار ذلك قاعدة لجميع الحالات المنظورة، ويشار إليها كقاعدة ويعاقب المتهم بالجزاءات الواردة في المادة الثامنة من نظام التزوير، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وعزت الهيئة ذلك إلى أنه “بناء على ما عرضه المشرف على قضايا الأمن الوطني بشأن قضية لأحد المتهمين دخل على نظام أبشر، مستخدماً حساب والده وإصداره تصريح سفر دون علم والده”.

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