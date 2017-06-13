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الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هـ, الموافق 13 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تقام بالتعاون مع نادي التميز ورصدت جوائز بقيمة 30ألف ريال..

مسابقة “تنمية المبرز” الرمضانية الإلكترونية تستقطب 2800مشارك

مسابقة “تنمية المبرز” الرمضانية الإلكترونية تستقطب 2800مشارك

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبلت إدارة المسابقة الإلكترونية الرمضانية المشتركة بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمبرز، ونادي التميز بمدرسة الإمام النووي التابع لمشروع الملك عبدالله للتطوير، أكثر من 2800 طلب للمشاركة في المسابقة الإلكترونية، وسط حراك اجتماعي كبير للمسابقة.

وقد احتوت المسابقة على العديد من الأسئلة المعرفية التي تساهم في توعية وتثقيف المجتمع وتعريفه بالبرامج والأنشطة التي تقوم عليها لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز، وتضمنت المسابقة العديد من الجوائز الكبرى ومنها (طقم ذهب، جوال، ثلاجة، شاشة، غسالة، مايكرويف) وأكثر من 30 جائزة أخرى.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز المهندس عدنان بن عبدالله العفالق، أن هذه المسابقة تأتي ضمن حرص اللجنة على تعزيز أواصر التعاون مع الجهات الخيرية والاجتماعية في برامجها من خلال طرح برامج ومسابقات للمجتمع بفئاته كافة.

ومن جانبه، شدّد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية عبدالمحسن السلطان، على أهمية هذه المبادرات التي تحقق التكامل بين اللجان الاجتماعية والمؤسسات التعليمية.

جدير بالذكر، أن اللجنة تقدم خدماتها على صعيد واسع في الأحساء، حيثُ يتبع لها ستة مراكز تخصصية وهي مركز حياة لتعزيز القيم ومركز الطفولة ورعاية الموهبة ومركز واحة التميز النسائي ومركز الرواد للنشاط الاجتماعي ومركز النشاط الاجتماعي بمحاسن ومشروع عون لتمكين الأسر المنتجة، وتعمل وفقًا لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والإرشاد والتوعية في كل المجالات وللعديد من الفئات العمرية لتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

 

تكريم أحد الفائزين بجائزة عينية

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