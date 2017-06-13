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الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هـ, الموافق 13 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

دراسة: انتشار مشاكل الجلد بين العاملين في مجال الرعاية الطبية

دراسة: انتشار مشاكل الجلد بين العاملين في مجال الرعاية الطبية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أظهر بحث أن مشاكل الجلد تعد شكوى شائعة بين الأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الطبية.

وأفاد تقرير من مبادرة جودة العمل الجديدة الألمانية أن المشاكل الجلدية هي المصدر الرئيسي للشكاوى الصحية للأشخاص الذين يعملون في هذا المجال، يليها الأمراض المعدية وآلام أسفل الظهر.

وذكر التقرير أن المعلمين في هذا المجال يجب أن يؤكدوا من البداية على طلابهم أن يحموا جلدهم بشكل ملائم ويعودوا أنفسهم على التدابير الوقائية.

ويمكن أن تنتج مشاكل الجلد في مجال الرعاية الطبية عن الاستخدام المتكرر للمطهر وتعقيم اليدين. ولمنع انتشار الجراثيم، ولتنظيف اليدين، يوصي التقرير العاملين في مجال الرعاية الطبية بعدم تناول الطعام إلا في الأماكن المخصصة لذلك وأن يغسلوا ملابسهم بالشكل الملائم.

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