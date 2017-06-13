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الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هـ, الموافق 13 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة” تحذر من الحميات الخاطئة لإنقاص الوزن في رمضان

“الصحة” تحذر من الحميات الخاطئة لإنقاص الوزن في رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذَّر مشاري بن حمد الدخيل المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، من اتباع حميات خاطئة وغير صحية لإنقاص أوزانهم في شهر رمضان.

وقال “الدخيل”: ‘‘إنه يجب أن تكون الحمية بعيدة المدى وتحت إشراف ومتابعة أخصائي التغذية بأقرب مستشفى أو عيادة تغذية حتى تتوفر فرصة نجاح أكبر بدون أخطاء أو مخاطر صحية، ويتم العمل على تغيير السلوكيات والعادات الغذائيّة الخاطئة بشكل تدريجي”.

وأوضح أن العادات الخاطئة، مثل اتباع ريجيم الوجبة الواحدة بحرمان النفس من وجبة الإفطار أو وجبة السحور، التي تحرم جسم الصائم من العناصر والمجموعات الغذائية الأساسية اليومية، التي يحتاجها وخاصة الصائم -حمية التمر والحليب- تناول أعشاب واتباع وصفات التخسيس غير الصحية بشكل مبالغ فيه، حمية إلغاء النشويات وغيرها، فضلاً عن اتباع بعض السلوكيات الخاطئة التي يعتقدون أنها تقلل أوزانهم.

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