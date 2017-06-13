“الشورى” يدشن بوابته الرقمية الجديدة

الأحساء – واس

دشن معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في مقر المجلس بالرياض اليوم البوابة الرقمية للمجلس بحلتها الجديدة التي يسعى المجلس من خلالها إلى مواكبة التقنية، والعمل ضمن مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية والبوابات الرقمية الحديثة.

وعبر معاليه خلال تدشينه الموقع، عن شكره للجهود التي بذلتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات في المجلس، والإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي، ومركز أبحاث الشورى، التي أسهمت في إنجاح مشروع البوابة الرقمية الجديدة للمجلس، معرباً عن أمله في أن تسهم البوابة الرقمية في زيادة التواصل مع المواطنين وتوثيق التواصل مع البرلمانات العالمية.

ودشن المجلس، بوابته الرقمية الجديدة مراعياً في تصميمها سهولة التنقل الذي سيسهم في التقليل من تشتيت المستخدم في البحث عن المحتوى، من خلال أيقونات واضحة ومختصرة في صفحة المقدمة تقدم أبرز ما يبحث عنه المستخدم .

وتتيح البوابة، خدمة العرائض التي تتيح للمستفيدين من تقديم مقترحات من خلال نموذج يتيح لمقدم العريضة من تلخيص ما تشمل عليه العريضة من مقترحات.

كما تتيح البوابة للمستفيدين، إمكانية تقديم استفساراتهم ومقترحاتهم إلى الوزراء وكبار المسؤولين الذين يستضيفهم مجلس الشورى، تحت قبته إضافة إلى عدد من الخدمات التي هي في طور التنفيذ والإطلاق قريباً بمشيئة الله.

وتضع البوابة الجديدة للمجلس بين أيدي المستخدمين، قائمة مرئية بجلسات مجلس الشورى للدورات الحالية والسابقة، والعديد من المحتويات الثرية التي تخدم الباحثين والمطلعين على كل ما يهم شأن الوطن والمواطن من خلال نافذة المجلس.

حضر تدشين البوابة الجديدة، مساعد مدير عام مركز أبحاث الشورى الدكتور مطر الجميلي، ومدير عام إدارة تقنية المعلومات المكلف الدكتور هاني الزيد، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية عصام الشيحة.