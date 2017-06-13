سجن مواطن 14 عاماً بتهمة استباحة دماء غير المسلمين في المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكماً ابتدائياً بالسجن 14 سنة لمواطن وإغلاق حساب المدعى عليه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة أربعة عشر سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.

وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره حكام هذه البلاد ورجال أمنها وخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد، ومبايعته لزعيم تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي، وتأييده لإحدى العمليات الإرهابية التي نفذها أحد أعضاء ذلك التنظيم داخل المملكة، واستباحته لدماء كل من يقيم على أرض المملكة ممن يدين بغير الإسلام.

كما شملت التهم، إعداد وإرسال وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام من خلال تخزينه في جهازه الجوال لعدد من الصور لثكنات عسكرية أجنبية داخل المملكة، وكتابته عدة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن مبايعة لزعيم تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي، وحث متابعيه على مبايعته ونصرته، كما تتضمن تمجيداً لأحدى العمليات الإرهابية التي نفذها أحد المنتمين لذلك التنظيم داخل المملكة، واستقباله عن طريق حسابه في تويتر طلبات من متابعيه لمساعدتهم على الخروج إلى سوريا للقتال.