“النمر” يكشف الفئات التي لا يمكنها الصيام من مرضى القلب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أن كثيرًا من مرضى القلب يستطيعون الصيام بعد التأكد من طبيبهم وذلك بعد شرح كافة التفاصيل الدقيقة عن حالتهم.

وقال “النمر”: ‘‘إن هناك فئات معينة من مرضى القلب لا يستطيعون الصيام، مثل الذين لديهم فشل شديد في القلب، وكذلك الذين لديهم ضيق شديد في الشرايين، وأيضاً المعتمدين على جرعات عالية من المدرات والذين لديهم جلطة حديثة في القلب خلال أسبوع، وكذلك الذين لديهم تضيق شديد في الصمامات”.

وحذَّر من عدم اتباع النصائح الطبية، حيث يمكن أن يتعرض من يصوم من هؤلاء المرضى دون استشارة لمخاطر بسبب السوائل في الجسم أو الاحتقان سائلاً الله للجميع الشفاء والعافية.