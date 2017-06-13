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الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هـ, الموافق 13 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تحذير.. تعاطي المُسَكّنات 3 أيام متتالية خطر على الصحة

تحذير.. تعاطي المُسَكّنات 3 أيام متتالية خطر على الصحة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذر الأطباء من خطورة تعاطي المسكنات لمدة تزيد عن 3 أَيَّام متتالية، أو 10 أَيَّام في الشهر، وإلا فقد تلحق أضراراً بالمعدة، أو الكبد، أو الْكُلَى.

وأَوْضَحَ أطباء اتحاد روابط الصيادلة الألمان أن لكل ألم ولكل مريض مُسكِّن يناسبه، وأَشَارُوا إلى أن “الإيبوبروفين”، وحمض “الأسيتيل ساليسيليك” (أسبرين) يخففان العمليات الالتهابية، وعدوى الإنفلونزا بصفة خَاصَّة.

ونَبَّهُوا إلى أن هذين المُسكِّنين ليسا مناسبين للأشْخَاص ذوي المعدة الحساسة، أو الذين يعانون بالفعل من تقرحات بالمعدة، أو الاثنا عشر، وأن هؤلاء المرضى يناسبهم “الباراسيتامول”، مع مراعاة الانتباه إلى آثاره الجانبية على الكبد.

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