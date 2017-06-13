توقعات بانخفاض صادرات المملكة النفطية لأمريكا إلى أدنى مستوى منذ 29 عاماً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: إن السعودية تقلص صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة لما يقترب من أدنى مستوى في مثل هذه الفترة منذ 3 عقود، حيث تكثف جهودها لتقليص وفرة الإمدادات النفطية العالمية التي تضعف أسعار النفط الخام.

وتتوقع “أرامكو” انخفاض مبيعاتها إلى الولايات المتحدة إلى أدنى من مليون برميل يوميا في يونيو الجاري، ثم تنخفض لتصل إلى نحو 850 مليون برميل يوميا في يوليو القادم، وفقا لأشخاص مطلعين.

ورأت الصحيفة أن صادرات يوليو المتوقعة ستعد الأدنى بالنسبة للولايات المتحدة في مثل هذا الشهر منذ 1988م، مضيفة أن “أرامكو” تتوقع أيضا تراجع صادرات أغسطس نحو 100 ألف برميل يوميا أخرى، مما يجعل صادرات هذا الشهر الأقل منذ 2009م.

ويرى بعض المحللين أن مثل هذه التخفيضات في الصادرات السعودية للولايات المتحدة، قد تكون خطوة باتجاه ضمان أن تقليص منظمة “أوبك” لإنتاجها النفطي له تأثير على الحد من مخزونات النفط المتضخمة حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة.

ونقلت عن الاستراتيجي النفطي “جان ستوارت” أن خفض صادرات المملكة النفطية للولايات المتحدة يظهر أن السعودية تصبح جادة بشأن معالجة وفرة إمدادات النفط.