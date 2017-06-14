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الأربعاء, 19 رمضان 1438 هـ, الموافق 14 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط ووسط المملكة

استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط ووسط المملكة

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وأجزاء من شمال المملكة, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة ، الجوف والحدود الشمالية.

كما تستمر السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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