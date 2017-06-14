انطلاق حملة “مغتربين عن وطنهم ونحن أهلهم” في سوق القيصرية بالهفوف

الأحساء – عبدالمحسن القطان

تنطلق فعاليات حملة “مغتربين عن وطنهم ونحن أهلهم”، مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة ولمدة يوم واحد، في مقر سوق القيصرية بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء، والتي ينظمها فريق “نحن نهتم” التطوعي، بإشراف ليلى العيثان، وفاطمة الحاجي، وبرعاية إعلامية من الزميلة صحيفة “جواثا” الإلكترونية.

وتستهدف الحملة الجاليات المقيمة في محافظة الأحساء من مختلف الجنسيات، وستتضمن تقديم هدايا مادية وعينية كالملابس والأحذية والعطورات، وغير ذلك على المستهدفين، إضافة إلى خصومات شركات الطيران وتوفير وسائل الاتصال مع أهلهم وذويهم عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصوتية والمرئية.

وبدورها أوضحت المشرفة ليلى العيثان، أن الهدف من إقامة هذه الحملة على الصعيد الإنساني إدخال السعادة والسرور على قلوب من تركوا أهلهم وأوطانهم وتحملوا مشقة الغربة ومرارتها في سبيل بناء مستقبل أطفالهم وتوفير سبل العيش لعائلتهم.

وعلى الصعيد المجتمعي، أشارت “العيثان” إلى تثقيف الجيل الصاعد بأهمية المسؤولية المجتمعية وتفعيل دور المرأة في المجتمع، وعلى الصعيد الشخصي زرع ثقافة التطوع والإيثار وتعزيز الثقة في النفس والمسؤولية وكذلك تحقيق الهدف الحقيفي من تشريع فريضة الصوم.