بلدية الهفوف تضبط معملًا كبيرًا للحلويات منتهية الصلاحية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضبطت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف، معملًا كبيرًا يقوم بإنتاج وتصنيع أنواع الحلويات على مستوى المحافظة، حيث ضبط نوع من أنواع الشوكولاته الرائجة يعتمد في تعبئتها على نوع من الشوكولاته المستوردة من خارج المملكة، وهي منتهية الصلاحية ويقوم بتعبئتها في علب خاصة باسم المحل وبتواريخ جديدة ومن ثم توزيعها وبيعها.

وبدوره، أوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم بن عبدالكريم الهزوم، أن البلدية قامت بضبط المعمل والتحفظ على الكميات، وبحسب ما نصته لائحة الجزاءات البلدية، تم إغلاق المعمل والتحفظ على محتوياته، ونظير وجود كميات كبيرة ونوع من الغش التجاري قامت البلدية بالرفع رسميًا إلى وزارة التجارة لاتخاذ ما يلزم بحسب الاختصاص.

وأضاف الهزوم بأنه تم التعميم لكافة البلديات بمصادرة نوع الشوكوكلاته المضبوطة من الفروع والمحال التي تقوم ببيعه، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم، مفيدًا بأن حملات البلدية مستمرة ومتتابعة وللإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي الاتصال عن طريق خدمة (940) الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال البلاغات والشكاوي.