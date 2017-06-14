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الأربعاء, 19 رمضان 1438 هـ, الموافق 14 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإسكان”: 8 مواطنين فقط سددوا رسوم الأراضي البيضاء رغم صدور مئات الفواتير

“الإسكان”: 8 مواطنين فقط سددوا رسوم الأراضي البيضاء رغم صدور مئات الفواتير

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء محمد المديهيم، إن 8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء، 4 منهم في الرياض و4 في جدة، رغم إصدار مئات الفواتير لرسوم الأراضي البيضاء.

وأشار المديهيم، وفقاً لـ”الحياة”، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إصدار الفواتير بشكل متطابق بعد انتهاء الأعمال الداخلية التي تطبق فيها الرسوم على الأراضي البيضاء.

وأضاف المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن تسجيل الأراضي البيضاء قد بدأ في مكة المكرمة، وسجلت حتى الآن 5 ملايين متر مربع، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم في آخر أيام التسجيل.

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