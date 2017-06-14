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الأربعاء, 19 رمضان 1438 هـ, الموافق 14 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

شاب يقتل آخر طعنًا في مشاجرة بالأحساء

شاب يقتل آخر طعنًا في مشاجرة بالأحساء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توفي شاب بعد تلقيه طعنة من شاب عشريني آخر على خلفية شجار نشب بينهما في بلدة الطرف بمدينة الأحساء أمس (الثلاثاء)، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الجاني.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي وفقاً لـ”الرياض”، أن شرطة الأحساء تلقت بلاغاً من مستشفى الجفر بالمدينة صباح أمس، عن تعرض مواطن عشريني لطعنة أسفل بطنه توفي على إثرها لاحقاً.

وأضاف الرقيطي أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي، مبيناً أن المعلومات الأولية تشير إلى حدوث خلاف شخصي بين المجني عليه والجاني أسفر عن المشاجرة التي أدت إلى وفاة المجني عليه، مؤكداً أنه تم القبض على الجاني تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

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