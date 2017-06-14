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الأربعاء, 19 رمضان 1438 هـ, الموافق 14 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة” تنصح الأمهات المرضعات بتناول كميات كافية من السوائل

“الصحة” تنصح الأمهات المرضعات بتناول كميات كافية من السوائل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نصحت وزارة الصحة الأمهات المرضعات في رمضان بتناول كميات كافية من السوائل بين أذاني المغرب والفجر.

ونبّهت “الصحة” عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها على تويتر إلى ضرورة زيادة نسبة الكربوهيدرات في طعام المرضع لإمدادها في رمضان بالطاقة مثل : الأرز، والمكرونة، والقمح، والفول، والبقوليات، مؤكدة أهمية إتباع المرضع نظاماً غذائياً صحياً وتناول الخضروات والفواكه الطازجة لإمداد المرضع بالفيتامينات والأملاح المعدنية، والحرص على المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والبيض لأنه المكون الأساس للبن الأم.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتزويدهم بالنصائح الطبية والإرشادات الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

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