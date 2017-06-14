بالفيديو.. مصرع ثلاثيني أطلق النار على وافد ومواطن بالأحساء وقاوم الأمن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلق ثلاثيني يعاني اعتلالات نفسية، مساء أمس الثلاثاء، النار على وافد آسيوي بحي النايفية، وعلى مواطن بموقع آخر بالأحساء، كما بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وأوضح المناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، في تصريح لـ”الأحساء اليوم”، أنه عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء، تبلغ مركز العمليات الأمني بالأحساء، عن إطلاق النار على وافد آسيوي عشريني بحي النايفية بمحافظة الأحساء، وإطلاق النار كذلك على مواطن ثلاثيني بموقع آخر، وذلك من قبل قائد مركبة من نوع تاهو.

وأضاف “الرقيطي” بأنه بمباشرة الحادث من الجهات المعنية تم رصد الجاني ومركبته في طريق الملك عبدالله يسير بسرعة عالية، وبمتابعته من قبل إحدى دوريات الأمن ارتطم بميدان حديقة الملك عبدالله البيئية، وبتوجيه النصح له بتسليم نفسه بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وتم التعامل معه والرد عليه وأسفر ذلك عن إصابته وتلفيات بدوريات الأمن.

وأكد “الرقيطي”، القبض على الجاني، حيث عثر بحوزته على سلاح من نوع مسدس وبندقية ومجموعة من الأعيرة النارية، وتبين أنه مواطن ثلاثيني لديه اعتلالات نفسية وفقًا للسجل الطبي لحالته الصحية، مشيرًا إلى نقل المجني عليهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما فارق الجاني الحياة متأثرًا بإصابته، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة تمهيدًا لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء.

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