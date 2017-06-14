“الفريدة” يقف على استعدادات الفنادق ووكالات السفر بالأحساء لعيد الفطر

الأحساء – “الأحساء اليوم”

زار مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد بن أحمد الفريدة، مؤخرًا، بعض فنادق الأحساء ووكالات السفر؛ للوقوف على استعداداتها لإجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد “الفريدة”، عقب الزيارة، أن الهيئة تسعى مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات سياحية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل في هذا الصدد على تنفيذ جولات تفتيش أسبوعيًا تستهدف مرافق الإيواء الفندقي للتأكد من سلامة تراخيصها وتطبيقها معايير التصنيف.

ورحّب الفريدة بزائري الأحساء الذين اختاروا الواحة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن قطاع الإيواء بفنادقه ووحداته السكنية المفروشة عامل رئيس في نجاح التجربة السياحية المتكاملة، وقال: “جولات التفتيش تساهم في الارتقاء بالخدمة التي تقدمها مرافق الإيواء، وضمان حق السائح في أن يحصل على خدمات متميزة مقابل ما يدفع للإقامة في غرفة فندقية أو وحدة سكنية مفروشة”، داعيًا السياح إلى اكتشاف “واحة الأحساء” عبر بوابتها السياحية www.hasatourism.sa.

من جهة أخرى، يقوم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء، بتوزيع “تعميم حذف قنوات الجزيرة من المرافق السياحية” على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.

وكانت الهيئة أصدرت تعميمًا بـ”ضرورة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من قائمة القنوات الفضائية الموجودة داخل أجهزة الاستقبال في الغرف وجميع مرافق الإيواء السياحي”، وأكدت الهيئة أن عقوبة المخالفين لذلك قد تصل إلى غرامة 100 ألف ريال سعودي أو إلغاء الترخيص أو بهما معًا.

إلى ذلك، بين مدير إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء يوسف العديلي، أن الهيئة تستقبل الشكاوى والملاحظات حول الخدمات السياحية عبر مركز الاتصال السياحي (19988) الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال العام، بما في ذلك الإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أن المركز يقدم العديد من المعلومات حول عروض الفنادق والوحدات السكنية والمهرجانات والفعاليات، كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني [email protected].