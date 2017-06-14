مصادر: فرز الأسماء المستحقة بحساب المواطن قريبًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مصادر أنه سيتم الإعلان عن السياسات النهائية لبرنامج “حساب المواطن” خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم سيتبعها فرز نهائي للأسماء المستحقة للدعم.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن عدة اجتماعات تم عقدها خلال الأيام الماضية بين عدد من الجهات الحكومية، لوضع اللمسات النهائية للبرنامج.

وأنشئ برنامج “حساب المواطن” لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج، وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.