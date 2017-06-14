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الأربعاء, 19 رمضان 1438 هـ, الموافق 14 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

السجن 13 سنة لمواطن تواصل مع حزب الله وأظهر ولائه لإيران

السجن 13 سنة لمواطن تواصل مع حزب الله وأظهر ولائه لإيران

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 13 سنة لمتهم تواصل مع تنظيم حزب الله الإرهابي، وأظهر ولائه لدولة معادية، وقيامه بسب وشتم المملكة ومذهب أهل السنة والجماعة، وشتمه لرجال الأمن ووصفهم بما لا يليق، وحيازته لمقاطع صور إباحية.

وأصدر ناظر القضية يوم أمس حكمه الابتدائي بثبوت إدانة متهم “مواطن”بولائه لدولة إيران، وسبه وشتمه للمملكة ووصفه لها بالظلم والطغيان وسبه لمذهب أهل السنة والجماعة، وسبه وشتمه لرجال الأمن ووصفهم بما لا يليق، وعدم احترامه لمجلس القضاء، وحيازته لمقاطع وصور إباحية، كما توجهت التهمة على المدعى عليه بتواصله مع تنظيم حزب الله الإرهابي عبر قناة المنار للعمل لديهم.

وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

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