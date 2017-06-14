اللجنة المنظمة لـ”شعلة هجر” تزور رياضة الأحساء وملعب عبدالله بن جلوي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قامت اللجنة المنظمة لدورة شعلة هجر الرمضانية، وبإشراف عام من الدكتور محمد بن عمر المغنم الراعي الرسمي للدورة، يرافقه مدير الدورة أحمد صائم، والمستشار الإعلامي للدورة أنور الليلي، بزيارة لمدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الأحساء عبداللطيف بن أحمد العرادي؛ من أجل الإطلاع على نتائج ختام دورة شعلة هجر الرمضانية، وعقد الشراكات المستدامة في البرامج الرياضية المقبلة بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة المنظمة للدورة.

وقامت اللجنة بشرح تفصيلي موجز عن كل الفعاليات والبرامج المنفذة خلال دورة هذا العام 2017 والتي لاقت أصداء وإقبالًا كبير من قبل الجماهير الأحسائية، فيما قدّم “العرادي” شكره وامتنانه للجنة المنظمة؛ على جهودها طوال فترة الدورة، وتميزها عن الدورات الأخرى.

وفي نهاية اللقاء، قام مدير الهيئة العامة والمشرف العام على الدورة والراعي الرسمي الدكتور المغنم، بتقديم درع تكريمي لمدير البطولة وللمستشار الإعلامي للبطولة.

ومن جانب آخر، أجرت اللجنة زيارة لمدير ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء إبراهيم بن محمد المبرزي، شكرته خلالها على دعمه وإسهاماته لإنجاح دورة هذا العام.