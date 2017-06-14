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الأربعاء, 19 رمضان 1438 هـ, الموافق 14 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استشاري يحذِّر مرضى القصور الكلوي من الصوم.. وهذه الأسباب

استشاري يحذِّر مرضى القصور الكلوي من الصوم.. وهذه الأسباب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذَّر الدكتور صالح بن صالح، استشاري جراحة المسالك البولية، اليوم الأربعاء، مرضى القصور الكلوي المزمن من الصوم؛ نظراً لأنه قد يسبب تدهور حالة القصور المزمن خصوصاً في حالات التهابات الكلى المزمنة، والتكيس الكلوي.

وقال “صالح”: ‘‘إن مرضى القصور الكلوي الحاد تكون حالتهم الصحية حرجة، وهم ممنوعون من الصيام إلى أن تتحسن حالة الكلى وتعود إلى وضعها الطبيعي، لأنهم قد يعانون من الجفاف واختلال في وظائف الكلى والجسم”، بحسب صحيفة “الرياض”.

وأشار إلى أن مرضى الغسيل الكلوي يمكنهم الصوم من الناحية الطبية، طالما كانت القيم الأساسية تحت السيطرة على أن يفطروا في الأيام التي يتلقون فيها جلسات الغسيل، إذا كانت هذه الجلسات تقع أثناء النهار، حيث إن عملية الغسيل الدموي يصاحبها إعطاء محاليل عن طريق الوريد مما يفسد الصيام.

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