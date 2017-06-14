الحصيني: درجات الحرارة ستلامس حاجز الـ 50 درجة خلال الأسابيع المقبلة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني أن معظم مدن الرياض والقصيم والشرقية سجلت اليوم درجات حرارة مرتفعة، ومتوقع أن تلامس الخمسين درجة مئوية خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر الحصيني أن مدينة الرياض سجلت اليوم أعلى درجة حرارة (46 درجة) منذ دخول مربعانية القيض الأربعاء الماضي، وتوقع استمرار الكتلة الحارة عليها نهاية الأسبوع مع تمركز كتلة حارة أخرى الأسبوع المقبل قد تكون أقوى على معظم مناطق المملكة، وأضاف أن درجات الحرارة يتوقع وصولها إلى 50 درجة مئوية على وسط وشرق وشمال المملكة.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ما بين الساعة العاشرة صباحاً إلى الخامسة عصراً تجنباً للأصابة بضربات الشمس.