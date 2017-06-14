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الأربعاء, 19 رمضان 1438 هـ, الموافق 14 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

في حادث مؤلم.. دهس أُم وولديها أمام مول شهير بالطائف

في حادث مؤلم.. دهس أُم وولديها أمام مول شهير بالطائف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

في حادثةٍ مؤلمة أثرت فيمن شهدها؛ تعرضت أُم وابناها جميعهم لحادث دهس، وذلك بعد محاولة قطعهم مسارين سريعين في طريق الملك خالد، وتحديدًا أمام مول شهير في الطائف؛ حيث أُصيبت الأُم بإصابة خطرة، وابناها بإصابات متوسطة.

أوضح المتحدث باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف “شادي بن عابد الثبيتي، قائلًا: تلقت غرفة العمليات وعند الساعة ١٢:٣٠ صباح اليوم بلاغًا عن وجود حادث دهس بطريق الملك خالد، مقابل مول، لأم وبرفقتها ولدان متجهين للمسار الآخر؛ مما أدى إلى تعرضهم لحادث دهس، أصيبت الأم بإصابة خطيرة، فيما أصيب ابناها بإصابات متوسطة، نقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج.

وأشار “الثبيتي” لوقوع حادثي دهس آخرَين؛ أحدهما في حي الوشحاء نتجت عنه إصابة متوسطة نُقلت إلى مستشفى الملك فيصل، والثاني حادث دهس في الحوية، تحديدًا في حي الدهاس، أدى إلى وجود إصابة متوسطة.

ولفت “الثبيتي” إلى وقوع حادث تصادم مروري في حي الرميدة، وعند وصول الفرق الإسعافية اتضح أن الموقع به أربع إصابات، إحداها خطرة، فيما صنفت اثنتان منها بالمتوسطة، وأخرى بالبسيطة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الملك فيصل.وفقا لـ”سبق”

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