“ويندوز 10” يحصل على تحديث جديد.. وهذه مميزاته

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام تشغيل ويندوز 10 والذي يوفر العديد من المميزات للمستخدمين، إضافة إلى عدد من التعديلات في التصميم، ودعم الكتابة بشكل يدوى، إضافة إلى دعم الرموز التعبيرية وغيرها من الأمور، كما يمكن للمستخدمين الآن الحصول على التحديث الجديد ضمن البناء رقم 16215.

وكان أكبر تغيير شهده نظام التشغيل هو إعادة تصميم مركز الأحداث Action Center، وذلك لكي يفصل بين إشعارات التطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى توفير مظهر أفضل وتجميع التنبيهات ضمن مجموعات مختلفة بحسب التطبيق أو الأجهزة، كما يمكن الآن للمستخدمين تثبيت مواقعهم المفضلة في شريط المهام بنفس الطريقة التي يجرى بها تثبيت البرامج.

كما حصل المساعد الشخصي كورتانا على العديد من المميزات الجديدة، مثل إجراء مسح للملصقات الإعلانية وفهم محتواها، إضافة إلى دعم القلم الضوئي والكتابة اليدوية ، والتي تم تحسينها من خلال إضافة المزيد من الإيماءات والرموز التعبيرية والتعرف على الكتابة اليدوية وتحويلها إلى رقمية، أما لمحبي الإيموشنز، فيمكن الآن إضافة الإيموشنز إلى رسائل البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية من خلال اختصار على لوحة المفاتيح عبر الضغط على زر ويندوز مع زر أخر للوصول إلى الإيموشن الذي يفضله المستخدم.

كما وفر تحديث ويندوز عدداً من المميزات الأخرى مثل ميزة نسخ النصوص الجديدة في صفحة المشاركة لتسهيل مشاركة النصوص، ودعم شاشات HDR بشكل محسن، والقدرة على التنقل بسهولة ما بين شبكات الاتصال العام والخاصة وغيرها الكثير.