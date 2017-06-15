جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تطلق برنامج “زوارتنا” الرمضاني

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلقت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، يوم الأحد الماضي، فعاليات البرنامج الترفيهي الرمضاني لذوي الإعاقة (زوارتنا)، تحت إشراف مدير الفعاليات بالجمعية القديرعبدالله بن خليفة الزبدة.

قد تخلل البرنامج أركان عدة أهمها: ركن رمضان الخير, ركن الرسومات, ركن فني, ركن الكورشية، ركن الفوانيس الرمضانية، تنسيق الورد، ركن القرقيعان, التصوير (العكاس)، الكب كيك, إنجازات ذوي الإعاقة، المسابقات، وزفة عروسة تحت إشراف نخبة متميزة من فريق فتيات الصم التطوعي بالأحساء وهن: (عائشة الملحم، وحصة القديمي، وصيته أبوشقراء، وأشواق النصر، زدلال القعيمي، وأمل الحربي، وعائشة بوخوة، وأنوار بوجليع، وأحلام العيسى، وهاجر المطاوعة، وأمل العيسى، وإيمان الخماس، وانتصار المجحد، وشيخه الفتحي, ووديعة اللويم)، بحضور جموع من الزائرات بلغ عددهن 120من الفتيات ذوي الإعاقة وأمهاتهن والمهتمات المختصات بالتربية الخاصة.