بالصور.. “الأولمبيي” يحسم نهائي شعلة هجر الرمضانية ويفوز بالبطولة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أُسدل الستار مساء أمس الأربعاء، عن دورة شعلة هجر الرمضانية 2017، وسط حضور جماهيري غفير قارب الـ 4000 مشجع للفريقين ومن أهالي الأحساء ممن يعشقون كرة الحواري، حيث ظفِر باللقب ودرع البطولة فريق الأولمبي بعد فوزه على فريق نجمة الهفوف بنتيجة (2-0) سُجلت في الشوط الثاني من المباراة.

وقد بدأت ليلة الختام بفقرات مميزة نالت استحسان الحضور، ومن ثم تم تكريم الرعاة الداعمين للدورة؛ لتبدأ بعدها إثارة النهائي بصافرة حكم اللقاء محمد الدقاش ومعاونيه الأربعة حيث طُبقت ولأول مرة خاصية الحكام المساعدين خلف المرميين في حواري المملكة. وبين شوطي المباراة وصل ضيف الدورة اللاعب الدولي الإماراتي ونادي العين هلال سعيد، ومدير مكتب الهيئة العامة بالأحساء عبد اللطيف العرادي، والذين كان في استقبالهم الدكتور محمد بن عمر المغنم الراعي الرسمي للبطولة والمشرف العام، وعُزف حينها السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني لدولة الإمارات وسط تصفيق وترحيب حار من الجماهير.

وأخيرًا، وبعد نهاية المباراة، جرى تكريم جميع اللجان العاملة بالبطولة واللجان الإشرافية، إلى جانب تتويج بطل الدورة بالجوائز من قبل راعي البطولة الدكتور المغنم وضيوفه.