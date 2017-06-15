السافي: يجب أن نكون منفردين في تفكيرنا ونخير أطفالنا في رغباتهم

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قام نادي الأحساء الأدبي، أمس الأربعاء، آخر نشاطاته الرمضانية، والتي كانت عبارة عن محاضرة حول التفكير وعوائقه، أدراها عضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي القاص عبدالجليل الحافظ.

وتحدث في المحاضرة، أستاذ الفلسفة في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة الملك فيصل الدكتور نور الدين السافي، حول ماهية التفكير، وحول الفلسفة وعلاقاته بطرائق التفكير، ذاكرًا أنها تعني محبة الحكمة، وأول من أطلق هذه التسمية عليها هو عالم الرياضيات اليوناني فيثاغورس حينما قال له أحدهم إنه حكيم فقال له: أنا محب للحكمة (وهي الترجمة الحقيقية لكلمة فيلسوف وفلسفة) أما الحكيم المطلق فهو الله سبحانه.

وتطرّق “السافي” إلى عوائق التفكير في المجتمع، داعيًا إلى أن نكون في تفكيرنا منفردين عن القرارات الجمعية، مستشهدًا بأن الشهادة لله بوحدانيته هي شهادة فردية يشهد بها العبد فيقول (أشهد ألا إله إلا الله) ولا تقال (نشهد…) فإذا كانت الشهادة لله هي شهادة فردية فكيف بما هو دونه.

“السافي” ذكر كذلك أن العالم هو من يجيب بقوله، أم المتبع هو من ينقل رأي غيره؛ لهذا فإن العلماء هم قلة قليلة، منبهًا أيضًا بأن هناك من يؤثر في عقول الآخرين في طرائق تفكيرهم ورغباتهم، مستشهدًا بالإعلانات التجارية والإعلانات التجارية الخفية كذلك، حيث تبث إعلانات تجارية خفية تجعل الأفراد يستهلكون سلعًا تجارية من دون تفكير منهم من خلال هذه الإعلانات.

وشدّد المحاضر، على أن “التفكير ينبغي أن يكون عملية ناشئة من التربية في الصغر، وأن نعود أبناءنا عليها وهم صغار داخل المنزل وفي المدارس وغير ذلك، فنحن حتى في تسلية أطفالنا وخياراتهم البدهية لا يوجد لديهم خيار فيها، فلا يوجد منا من يخير أطفاله في رغباتهم، فنحن لا نقول لهم: هل ترغبون بالذهاب إلى الحديقة أو إلى مدينة الألعاب مثلًا، بل نفرض عليهم قرارًا واحدًا، كذلك تربيتنا التي تجعل الصغير يسكت في محضر من هو أكبر منه سنًا ولا يبدي أمامه أي رأي آخر بل عليه السكوت والطاعة حتى لو كان الأكبر مخطئًا”.

وفي ختام الأمسية، كرّم رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، المحاضر وإعطائه درع النادي التذكاري، طالبًا منه أن يعيد محاضرته على طلاب الجامعة في بداية الفصل الدراسي الجامعي المقبل.

وفي سياق نشاطات النادي الأخرى، أصدر النادي في هذه الليلة كتابين جديدين الأول حمل عنوان “جسور” للمترجمة والشاعرة مهدية دحماني، وهو مجموعة شعرية مترجمة عن الفرنسية، وهي لمجموعة من الشعراء الفرنسيين من عصر النهضة الأوروبية إلى الوقت الحاضر، شاملة هذه المجموعة كل التيارات والمدارس الشعرية الإبداعية في تاريخ الشعر الفرنسي.

أما الكتاب الثاني فهو مجموعة قصصية حملت عنوان “أرواح ملونة” للقاص السعودي عبدالله الساكتي؛ احتوت المجموعة على 34 قصة من جنسي القصة القصيرة والقصة القصيرة جدًا.