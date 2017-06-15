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الخميس, 20 رمضان 1438 هـ, الموافق 15 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“نزاهة” تحقق في تجاوزات توظيف أقارب مسؤولين بالجامعات

“نزاهة” تحقق في تجاوزات توظيف أقارب مسؤولين بالجامعات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بدأت إدارة البحث والتقصي والتحقيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” التحقيق بشأن الاتهامات المتداولة الموجهة لعدد من مسؤولي الجامعات بتوظيف أقاربهم في وظائف معيدين، رغم حصولهم على درجات منخفضة.

وكان الرئيس العام لـ”نزاهة” الدكتور خالد المحيسن، وفقاً لـ”عكاظ”، قد وجه بالتحقيق في تجاوزات توظيف بعض أقارب مسؤولين في عدد من الجامعات بينها جامعة أم القرى، وجمع المعلومات المطلوبة عن هذا الملف لمعرفة كافة الملابسات والتجاوزات في التوظيف بعد تداول الموضوع في عددٍ من الصحف.

جدير بالذكر أن مغردين على “تويتر” تداولوا أنباء غير مؤكدة عن تعيين مدير إحدى الجامعات أزواج بناته في وظائف مرموقة في الجامعة، مطالبين بالتحقيق في الأمر الذي اعتبروه مخالفاً لأسس النزاهة ويندرج تحت عنوان المحسوبية والمحاباة.

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