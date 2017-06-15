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الخميس, 20 رمضان 1438 هـ, الموافق 15 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإسكان”: 4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من “صفيح” بالمملكة

“الإسكان”: 4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من “صفيح” بالمملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف مستشار وزير الإسكان للإسكان التنموي عبدالله النمري، عن وجود 5 آلاف مواطن يسكنون في خيام حول المملكة، و4 آلاف آخرين يعيشون في بيوت من صفيح “صنادق”.

وقال “النمري”: ‘‘إن الوزارة توصلت أيضاً إلى أن 338 ألفاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يملكون بيوتاً، و323 ألفاً يسكنون في بيوت شعبية، و75% منهم يسكنون في الضواحي، و25% يسكنون في المدن”، بحسب “الحياة”.

وأضاف المسؤول في الإسكان، نحاول أن نركز الدعم المباشر على الشريحة الأشد تضرراً في خمس مناطق، مع التشديد على أن 30 % من دخل الفقراء يصرف على السكن”.

وأكد “النمري” أن سبعة في المئة من كل مشاريع وزارة الإسكان هي للفقراء والمحتاجين، ومساحة البيوت لهم أو لغيرهم من 200 إلى 700 متر، منها 190 متراً مسطح البناء، والبقية للتوسع المستقبلي.

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