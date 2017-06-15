نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي فرع “الإسكان” ويشدّد على إنجاز مشروعات الوزارة دون تأخير

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس (الأربعاء)، في مكتبه بديوان الإمارة، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية حميد الخالدي، ومنسوبي الفرع.

وفي الأثناء، اطلع سموه (يحفظه الله) على سير مشروعات الوزارة في المنطقة، والمنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة في المنطقة، كما اطلع (يحفظه الله) على إيجازٍ لمبادرات الوزارة التي تعمل على تنفيذها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأشاد سموه بالعمل الذي تبذله الوزارة وفروعها في تحقيق المأمول منهم، مشددًا (يحفظه الله) على ضرورة حث الخطى والمحافظة على مستوى الإنجاز في مشروعات الوزارة وفق الخطط المرسومة دون تأخير أو إبطاء، مع ضرورة العمل مع كل الجهات ذات العلاقة لتجاوز أي عقبات تعترض مشروعات الوزارة، متمنيًا لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق والسداد.