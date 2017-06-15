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الخميس, 20 رمضان 1438 هـ, الموافق 15 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الأمير أحمد بن فهد يوجّه “بر الشرقية” للعمل على تنمية شراكاتها المجتمعية

الأمير أحمد بن فهد يوجّه “بر الشرقية” للعمل على تنمية شراكاتها المجتمعية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية رئيس المجلس الوقفي للجمعية، مساء أمس (الأربعاء)، في مكتبه بديوان الإمارة، أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان، ومنسوبي الجمعية.

وفي بداية اللقاء، اطلع سموه على الخطة الإستراتيجية للجمعية والمستهدفات التي تحققت في العام الأول للخطة، وعلى المستهدفات التي تعمل الجمعية على تحقيقها، والمبادرات التي أطلقتها الجمعية، والشراكات التي أبرمتها مؤخرًا، كما اطلع (يحفظه الله) على إيجازٍ عن المجلس الوقفي للجمعية، وخططه خلال الفترة المقبلة.

وأشاد سموه (يحفظه الله) بما حققته الجمعية من منجزات منذ نشأتها، مؤكدًا (يحفظه الله) على ضرورة العمل على تحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية بتحويل عمل الجمعية من جانب الرعاية إلى جانب التنمية، بما يتماشى مع الدور المأمول من القطاع غير الربحي في المملكة، منوهًا (يحفظه الله) بضرورة استمرار العمل على عقد المزيد من الشراكات الفاعلة لتحقيق أهداف الجمعية.

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