مصدر بقنصلية إثيوبيا: 2800 عاملة منزلية سيصلن المملكة خلال شهرين.. والراتب 800 ريال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف مصدر بالقنصلية الإثيوبية عن انتهاء إجراءات 2800 عاملة منزلية إثيوبية، وأصبحن جاهزات للسفر والعمل في المملكة، مشيراً إلى أن تكلفة الاستقدام تترواح بين 7 – 8 آلاف ريال، وبراتب شهري 800 ريال.

وأوضح المصدر وفقا لـ”المدينة”، أن مكاتب الاستخدام الخارجي الإثيوبية والتي يقدر عددها بـ150 مكتباً أكدت جاهزيتها لإرسال العاملات إلى المملكة، وفي حال انتهاء الإجراءات المطلوبة في المملكة، سيجري تسفير العاملات المذكورات إلى المملكة خلال شهرين فقط.

وأبام أن استقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات سيكون بنظام “الإيجار المنتهي بنقل الكفالة”، حيث سيتم استقدامهن باسم شركات ومكاتب الاستقدام السعودية المرخصة، ثم تنقل كفالة العاملة بعد 3 أشهر إلى صاحب العمل.

وأكد، أن العاملات المذكورات جرى التأكد من أنهن لائقات طبياً، وأنهن مؤهلات بعد أن جرى تثقيفهن وتوعيتهن بالتقاليد والعادات السعودية، وطريقة العمل في البيوت السعودية، كما جرت توعيتهن بضرورة التقيد بالأنظمة السعودية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقعت مع نظيرتها الإثيوبية مؤخراً اتفاقاً يقضي باستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة، وتضمن الاتفاق اعتماد عقد العمالة المنزلية الموحد، وأن يكون استقدام العمالة الإثيوبية إلى المملكة عبر شركات ومكاتب الاستقدام السعودية المرخص لها.