اليوم.. “الإسكان” تعلن عن 27 ألف منتج سكني وتمويلي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف السويلم: إن وزارة الإسكان ستعلن عن أكثر من 27 ألف منتج سكني وتمويلي، اليوم الخميس، ضمن الدفعة الخامسة لتخصيص المنتجات السكنية والتمويلية.

وأَوْضَحَ السويلم في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، أنه سيتم الإعلان، اليوم الخميس، عن أكثر من 27 ألف منتج سكني وتمويلي ضمن برنامج ‫سكني 5.

وأَضَافَ: “‏بإعلان الدفعة الخامسة يصل عدد المنتجات التي تم إعلانها مُنْذُ إطلاق برنامج ‫سكني إلى 100 ألف منتج من بين 280 ألف منتج، نستهدفها خلال هذا العام”.