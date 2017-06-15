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الخميس, 20 رمضان 1438 هـ, الموافق 15 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جامعة الملك فيصل: فتح دورة ثانية للمقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معيد ومحاضر

جامعة الملك فيصل: فتح دورة ثانية للمقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معيد ومحاضر

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت جامعة الملك فيصل، عن فتح المجال لدورة ثانية في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف (معيد – محاضر) بالجامعة، وذلك لكلية العلوم (الرياضيات والإحصاء والكيمياء وعلوم الحياة)، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات (نظم معلومات)، وكلية الهندسة (الهندسة المدنية والبيئية)، وكلية الحقوق (الفقه والقانون الخاص).

وأوضحت الجامعة أنه تقرر أن تعقد المقابلات الشخصية خلال الفترة من 23 إلى 26 شوال المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم قريبًا إرسال رسائل نصية للمرشحين بموعد إجراء المقابلة الشخصية، منوّهة بأن ذلك يأتي حرصًا من الجامعة لتطوير الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، وانطلاقاً من تهيئة الفرص المتعددة للمتقدمين على تلك الوظائف.

 

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