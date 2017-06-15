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الخميس, 20 رمضان 1438 هـ, الموافق 15 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

هيئة السياحة: هذه مواعيد الدوام في المواقع التاريخية بالأحساء خلال العيد

هيئة السياحة: هذه مواعيد الدوام في المواقع التاريخية بالأحساء خلال العيد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مواعيد الدوام في مواقعها التاريخية في الأحساء خلال إجازة رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير مكتب الآثار في الأحساء وليد بن عبدالله الحسين، أن قصر خزام وبيت البيعة والمدرسة الأميرية تفتح أبوابها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لمدة أربع ساعات في الفترة المسائية (9-1ليلًا)، في حين تستقبل المواقع التاريخية زائريها خلال إجازة عيد الفطر المبارك أيضًا لمدة أربع ساعات (4عصرًا – 8 ليلًا).

وأضاف “الحسين” بأن ميناء العقير التاريخي كذلك يرحب بزائريه ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر المبارك خلال الفترة (2 ظهرًا – 6 عصرًا).

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