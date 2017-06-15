“العيسى”: إيقاف برامج التعليم “الموازي” في الجامعات لتعزيز الجودة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إن إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد (الموازي) في الجامعات يهدف لتعزيز وتحقيق الجودة في الجامعات.

وَقَالَ العيسى في تصريح صحفي، عقب رعايته حفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مشروع تحدي القراءة أمس الأربعاء بالرياض: “في سبيل تعزيز الجودة ورفع مستوى التعليم في البرامج المنتظمة في الجامعات نحتاج لتركيز الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس على البرامج الأساسية، وعدم الاندفاع في برامج الانتساب والتعليم عن بعد، وهذا يَأْتِي بالتنسيق مع الجامعات”.

وأَضَافَ: “أنا سعيد جِدّاً بما حَقَّقَه طلابنا وطالباتنا في مشروع تحدي القراءة العَرَبِيّ، ولا شك أن هذا المشروع مبادرة كريمة من دولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة، ونحن نهتم بهذا الموضوع لأنه يشجع طلابنا على القراءة، ومتابعة كل ما ينشر في العلوم والآداب المختلفة، وهذا سيزيد من رصيد الطلاب والطالبات وسيدفعون للتنافس، ونتمنى التوفيق لأبنائنا وندعو المشرفين والمشرفات والمعلمات والمعلمين لتشجيع الطلاب والطالبات في هذا المشروع”، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وتابع وزير التعليم قَائِلاً: “إن النماذج التي شاهدناها نماذج مشرفة لزملائهم في الميدان، وسنبذل المزيد من الجهد في هذا الجانب، ونأمل أن نوفر مصادر للقراءة للطلاب والطالبات لتنمية مواهبهم”.