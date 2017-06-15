مدير الجوازات: يمكن تحويل هوية “زائر” إلى “مقيم” عبر هذه الخطوات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى إنه يمكن تحويل “هوية زائر” المخصصة للأشقاء اليمنيين إلى “هوية مقيم”، وذلك وفقاً لعدة شروط.

وأبان أنه لتحويل “هوية زائر” إلى “هوية مقيم” يشترط حصول الزائر على جواز سفر رسمي، بدلاً من الوثيقة الممنوحة له من سفارة بلده، ومن ثم استكمال الشروط المتعلقة كافة بنظامي الجوازات والعمل الموجودة على “بوابة أجير”.

ودعا اليحيى وفقاً لصحيفة “المدينة” اليمنيين الحاصلين على “هوية زائر” ولديهم جوازات سفر رسمية للاستفادة من المكرمة الملكية والعمل على تحويل هوياتهم إلى “هوية مقيم”.